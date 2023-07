SAVORANI, Sarà decisivo per la scelta del nuovo portiere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come già noto, Marco Savorani è il nuovo preparatore dei portieri in casa Fiorentina. Il curriculum parla chiaro. Basti pensare alle ultime due esperienze professionali con la Roma e con il Tottenham. Alle sue dipendenze portieri incredibili come Szczesny, Allisson e Lloris. Italiano e Savorani si conoscono dall’esperienza al Chievo nel 2007.

Uno a guidare la squadra in mezzo al campo, l’altro a preparare i portieri nello staff di Beppe Iachini. Stima rimasta immutata, anche perché nel corso del tempo Savorani (che sarà interpellato anche nella scelta del nuovo portiere) è diventato un top nel suo ruolo. Fra i migliori in Europa, la Fiorentina aveva bisogno di una figura così anche per lavorare con i suoi due diamanti grezzi, vale a dire Martinelli e Vannucchi. Questo quanto scrive La Nazione.