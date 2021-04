SARRI, Che concorrenza: sirene di Roma e Napoli

L'edizione odierna de La Repubblica fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Maurizio Sarri, da tempo corteggiato anche dalla Fiorentina. Una pista per il tecnico è quella che porta al Napoli, con il presidente De Laurentiis che ha avuto contatti con l’entourage di Sarri: è lui il nome caldo per la panchina anche se il casting include pure Juric e Italiano. Al "Comandante", dopo aver vinto a Londra e a Torino, l’idea di riprovarci proprio a Napoli non dispiace affatto. Ma non è la sua unica opzione. Sarri infatti ha avuto contatti con la Roma che pensa già al dopo Fonseca. E prima di lui era toccato proprio ad Allegri, che anzi è stato a un passo dal sì: la trattativa si è arenata davanti alle richieste tecniche dell’allenatore livornese che avrebbe voluto rivoluzionare la rosa giallorossa. La Roma allora è andata proprio su Sarri: il corteggiamento va avanti in queste ore.