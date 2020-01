SAPONARA, Affare con il Lecce bloccato: adesso...

Come sottolinea quest'oggi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nel suo consueto spazio dedicato al calciomercato, prosegue la caccia al trequartista del Lecce, dopo l’ufficialità di Deiola dal Cagliari in mediana. Non c’è ancora il via libera della Fiorentina per Riccardo Saponara (ora in prestito al Genoa) per l’approdo da Liverani ma sono previsti nuovi contatti per sbloccare la trattativa, con il giocatore che certamente non rimarrà alla Fiorentina dopo i primi sei mesi in prestito sotto la Lanterna.