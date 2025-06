"Niente scommesse, con Pioli arriva il cambio di rotta", l'opinione di Polverosi

"Con Pioli arriva il cambio di rotta" è il titolo dell'editoriale del giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Di seguito alcuni estratti: "Se la Fiorentina sceglie Pioli, uno che ha già uno scudetto nel suo salotto, è perché ha davvero qualche ambizione, altrimenti si orienta su un giovane, come nelle ultime quattro stagioni. Col doppio ex (in campo e in panchina) non prendi solo un tecnico, ma un pacchetto intero e dentro quel pacchetto ci sono le ambizioni. Che poi vanno trasformate in gioco e risultati e questo dipenderà soprattutto da Pioli. [...] Sono venticinque anni che il club viola non presenta al Franchi un allenatore con uno scudetto già in bacheca. [...] sono venticinque anni che il club viola non presenta al Franchi un allenatore con uno scudetto già in bacheca".

Poi prosegue: "La Fiorentina dei Della Valle e di Commisso ha puntato quasi sempre sui giovani e sulle scommesse, salvo cambiare idea durante alcune stagioni. [...] E’ un cambiamento di rotta. Conoscendo Pioli e la sua carriera non viene da pensare che abbia scelto Firenze solo per lo splendore di questa città. Per un materiale tecnico come quello della Fiorentina, migliorato nelle ultime tre sessioni di mercato serviva un allenatore di spessore".