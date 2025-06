In attacco la priorità è Sebastiano Esposito: contestualmente andrà via Beltran

In attacco qualcosa manca, si legge su La Nazione. E la pedina che Pradè vuole inserire nell’attacco corrisponde al nome di Sebastiano Esposito. Un anno di contratto con l’Inter, lascerà sicuramente i nerazzurri. All’Empoli ha mostrato in parte le sue qualità, la Fiorentina è convinta che possa essere un prospetto utilissimo nel presente, ma ancor di più in futuro. Affare (visto il contratto in scadenza) da meno di 10 milioni.

Contatti che vanno avanti da giorni e che proseguiranno. Contestualmente la Fiorentina proverà a cedere Lucas Beltran. Si è capito che il Vichingo non è incedibile. C’è l’idea di un ritorno al River Plate anche se l’attaccante argentino vorrebbe continuare a giocarsi le proprie carte in Europa. In ogni caso la Fiorentina su Esposito andrà avanti a prescindere.