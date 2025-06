Per il playoff di Conference la Fiorentina trasloca: chiesto lo stadio di Reggio Emilia

La Repubblica-Firenze fa il punto sui lavori allo Stadio Artemio Franchi, confermando però che la Fiorentina per le prime partite della stagione dovrà stracolare. La prossima settimana, al massimo in quella successiva, la Fiorentina conta di ufficializzare lo spostamento a Reggio Emilia per il play off di Conference League del 21 o del 28 agosto.

La società viola ha fatto richiesta formale al Sassuolo, proprietario del Mapei Stadium, per giocare in trasferta la propria partita casalinga e conta di avere una risposta positiva a breve. Così facendo, tra l’ultima partita contro il Bologna del 18 maggio e la prima del nuovo anno, il 13 settembre contro il Napoli, passeranno quasi quattro mesi, tempo utile per accelerare sui lavori.