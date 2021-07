S. LARSEN, Resta un'ipotesi se parte Lirola

Jens Stryger Larsen era molto vicino al Galatasaray, ma alla fine la trattativa è saltata. L'esterno destro dell'Udinese, in scadenza nel 2022, è attratto da altre richieste: in primis quella del West Ham - riferisce La Nazione -, che nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto con i friulani. I bianconeri pretendono sei milioni per lasciarlo partire, la stessa cifra che la Fiorentina si è sentita chiedere e che non vorrebbe pagare. L'ipotesi che i viola tornino a bussare alla porta del club di Pozzo è legata al futuro di Lirola e a quello del suo ipotetico sostituto, Zappacosta, altro nome caldo per la fascia destra dei toscani.