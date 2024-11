RUBINO, Esordio in prima squadra premiato da Martinelli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Rubino ha festeggiato in anticipo e al meglio la maggiore età. La prossima settimana il classe 2006 farà 18 anni e lo scorso giovedì ha fatto il suo esordio in prima squadra entrando nei minuti finali contro il Genoa. Come riporta La Nazione, è un sogno diventato realtà per Rubino, figlio d'arte perché il padre Raffaele faceva l'attaccante nel Novara. L'idolo di Tommaso è Messi ed ha sempre seguito quel modello per arrivare nel calcio che conta.

Una gavetta fatta insieme all'altro Tommaso, Martinelli, che dopo la sfida contro il Genoa ha condiviso una foto sui propri profili social che immortala lui e Rubino da piccoli al Franchi.