ROSA, È una Fiorentina che parla sempre più italiano

Moise Kean convocato in nazionale maggiore è solo la punta dell'iceberg di un processo che, come si legge nelle pagine de La Nazione, sta interessando sempre più la Fiorentina: la crescita del numero di giocatori italiani presenti in rosa. Una svolta progressiva fortemente voluta dal presidente Rocco Commisso, che non ha affatto perso il suo legame con il Bel Paese. Ma andiamo più nel dettaglio ad analizzare i numeri di questo processo.

Quest'anno, la Fiorentina è la terza squadra in Serie A per numero di italiani in rosa (13), dietro solo a Monza (20) e Como (15). Inoltre, il club ha investito nei giovani talenti italiani, con il 92% dei giocatori del settore giovanile nati in Italia, di cui il 36% a Firenze e provincia, e dieci di loro recentemente convocati nelle selezioni giovanili azzurre.