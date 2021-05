ROMA, Pronta la rivoluzione. Lafont per la porta?

Pronta la rivoluzione in casa Roma, dove l'esperienza di Paulo Fonseca come allenatore è agli sgoccioli. Ma non solo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Andranno via Mirante, Bruno Peres e Juan Jesus, i cui contratti scadono a giugno e non saranno rinnovati. Ma sono tante le soluzioni da sistemare, compreso Edin Dzeko. Per la porta del futuro il ds giallorosso Tiago Pinto sta seguendo vari profili, tra cui Musso, Gollini, Silvestri e anche Lafont, rimasto al Nantes ufficialmente.