ROGGI, Viola non è vittima sacrificale. Prandelli ok

Per Moreno Roggi quella tra Fiorentina e Milan non è una partita come le altre: contro i rossoneri ha esordito in serie A e vinto una Coppa Italia. Intervistato dalla Nazione dice la sua sulla partita di domani: "Il Milan è un’ottima squadra, allenata da Pioli che è una persona e un allenatore che stimo molto. Loro sono in corsa per lo scudetto e verranno a fare la partita. La Fiorentina, però, non la vedo come vittima sacrificale. In queste partite sa tirare fuori il meglio". Poi un commento anche su Prandelli: "Ha dimostrato di essere un uomo di calcio e di buon senso. Basti vedere come ha recuperato Eysseric. Lo stesso Vlahovic ha subito avuto la fiducia di Prandelli e così possiamo dire per Quarta. Mi pare che in pochi mesi abbia fatto un buon lavoro".