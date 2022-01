ROCCO, Sfrutta patrimoni e cessioni lasciate dai DV

Su La Gazzetta dello Sport è presente un pezzo in cui vengono fatti i conti in “tasca” al presidente viola Rocco Commisso che, nel 2019, comprò dai Della Valle il club per circa 130 milioni. Cioè più o meno gli stessi incassati con le cessioni di chiesa (60 min) e Vlahovic (75 min). La Fiorentina di Commisso sfrutta patrimoni e cessioni lasciate in eredità dalla vecchia cessione - si legge - , vedi Milenkovic, Castrovilli e Dragowski tra i giocatori in rosa, Veretout, Simeone, Lafont tra i principali di quelli andati via. E ancora, Hancko, Pezzella, Vitor Hugo, Cecchini, coi quali si arriva a 200 milioni.