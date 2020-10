ROCCO, Non può vedere la squadra. Il messaggio...

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), Rcco Commisso avrebbe dovuto fare visita alla squadra in queste ore così concitate ma a causa della bolla che si è resa necessaria dopo la positività di un membro dello staff il numero uno viola non potrà parlare direttamente al gruppo. Il presidente infatti, nonostante sia sempre vicino ai calciatori e ai dirigenti, non fa parte del gruppo squadra da due giorni nella bolla. Dunque nessun discorso in presenza, anche se manderà comunque il suo messaggio a tutti i calciatori in vista della sfida contro l’Udinese. Un messaggio per caricare il gruppo, per chiamare anche i calciatori alle loro responsabilità e per ribadire unità e voglia di uscire da questa situazione il prima possibile.