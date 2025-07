Rinnovo Mandragora, fase di stallo: la Fiorentina non soddisfa le richieste del calciatore

La trattativa per il rinnovo di Rolando Mandragora sta vivendo una fase di stallo legata al fatto che l’offerta della Fiorentina non soddisfa le richieste del giocatore, si legge sul Corriere del Sport. Per 1,8 milioni si può chiudere ma ad oggi non ci sono i presupposti per dire che la dirigenza viola è davvero vicina a quella cifra. I colloqui proseguono in maniera serena, aggiornandosi sistematicamente.

Se le parti troveranno una quadra si andrà avanti insieme, altrimenti la dirigenza viola potrebbe lasciar partire il classe ‘97 e optare per una nuova soluzione. Per questa ragione non è detto che arrivi un solo centrocampista. Potrebbero servirne due: il nome di Hans Nicolussi Caviglia farebbe decisamente al caso.