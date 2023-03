RINNOVI, Da Igor a Quarta e Castrovilli: il punto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come riportato dal Corriere Fiorentino sui rinnovi di contratto la Fiorentina non ha fretta, nonostante molti confronti siano già avvenuti e altrettante ipotesi già esplorate. Non che i tempi siano troppo stretti, delle varie scadenze in agenda al solo Saponara scadrà il contratto in estate, ma all’orizzonte si profilano questioni da affrontare di un certo rilievo, tanto più in difesa: su Igor e Quarta la dirigenza è al lavoro. Di certo mentre del difensore brasiliano Fiorentina ed entourage hanno già parlato dandosi nuovo appuntamento alle prossime settimane, per Saponara saranno decisivi i prossimi due mesi e pure il parere di un tecnico come Italiano con il quale il feeling non è mai mancato. Il rinnovo di contratto comunque sembra più che possibile, più o meno quel che la Fiorentina conta di fare anche con Igor, anche se in questo caso la dirigenza viola dovrà guardarsi da eventuali sirene di mercato. Grazie a un’opzione per il prolungamento dell’accordo fino al 2025 la società non sembra avere al momento grande premura, peraltro le recenti visite del procuratore al centro sportivo testimoniano l’apertura di entrambe le parti. Un discorso simile a quello di Quarta la cui scadenza di contratto resta fissata per il 2025, con la differenza che nel caso dell’argentino la priorità resta quella di giocare il più possibile. Infine Castrovilli, il cui rinnovo è rimasto sospeso dopo i primi incontri coincisi anche con una cena in compagnia del dg Barone. Negli intendimenti della società il numero 10 resta centrale nei programmi futuri, dunque non ci sarebbe da stupirsi se l’argomento tornasse di moda nelle prossime settimane, ma solo dopo i verdetti della stagione in corso si penserà a programmare il prossimo anno.