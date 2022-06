RIGANÒ, Alla Fiorentina andrei a piedi e senza scarpe

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino, nella quale ha parlato dell'eventuale chiamata da parte della società viola per allenare nelle giovanili: "Ci andrei a piedi e senza scarpe. Alleno i bambini alla Settignanese ed è un piacere, farlo con quelli della Fiorentina sarebbe il massimo, così come sarebbe bellissimo fare il collaboratore tecnico in prima squadra. Quando si tratta di Fiorentina ci sono sempre, l'importante è che mi facciate stare sul campo perché dietro alla scrivania non sono buono...".

L'ex bomber ha poi parlato di quando lo chiamò la Florentia Viola, definendola la scelta migliore che potesse fare. Il rapporto con Firenze ha poi ammesso che è sempre stato ottimo perché si trova davvero bene in città e con la gente. Un ultimo consiglio alla dirigenza lo dà per quanto riguarda il mercato: "Non si può andare avanti con un attaccante solo. Cabral merita fiducia, ma va affiancato assolutamente. Gli esterni devono cambiare gioco perché di palloni alle punte ne offrono pochi. Io sarei diventato pazzo".