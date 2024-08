RICHARDSON, Il padre: "Vedere Amir giocare è esaltante"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il padre di Amir Richardson, Micheal Sugar Richardson (ex stella Nba), ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport dove parla dell'inizio dell'avventura di suo figlio a Firenze e del suo passato da giocatore di basket. Micheal ha giocato in Italia e porta la Virtus Bologna nel suo cuore:

A Firenze si dice un gran bene di Amir Richardson, che ha debuttato in Serie A convincendo.

"Sono strafelice, e so che lo è anche lui. Ci sentiamo spesso, era elettrizzato all’idea di debuttare nel calcio italiano. E sapete, ha una gran voglia di ripassare da Bologna, gli è rimasto un bellissimo ricordo della città e della gente".



Amir è diventato un ragazzone di centonovantacinque centimetri, con un fisico che nella pallacanestro funzionerebbe. Invece ha scelto il calcio, come mai?

"È nato quando giocavo ad Antibes, ha scoperto il pallone da bambino e non se ne è più separato. Giocava ovunque, nei cortili, sui campetti di periferia. Ed ha iniziato a farsi notare molto presto. Ricordo che un giorno su “Le Figaro” uscì un articolo che parlava di lui e diceva, più o meno, che suo padre era stato un campione nel basket e lui lo sarebbe diventato nel calcio".

Che giocatore è, suo figlio?

«È esaltante vederlo giocare. Grande passatore, sa leggere il gioco palla al piede e anticipare la manovra avversaria. Tattica e tecnica non gli difettano, ed è anche elegante da vedere».

Adesso è un fan della Fiorentina.

"Si capisce: Virtus per sempre, Fiorentina nel futuro. Il mio cuore è per mio figlio, che sta facendo la sua strada".