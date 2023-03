RIBERY, Vlahovic e Chiesa i miei fratellini, a Firenze...

Franck Ribéry, attualmente nello staff tecnico della Salernitana, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare il periodo di due suoi ex compagni ai tempi della Fiorentina: Vlahovic e Chiesa, entrambi alla Juventus. Queste le sue parole: "Dusan ha caratteristiche diverse da Haaland, ma è un top. E ha grande personalità. […] Federico (Chiesa, ndr) e Dusan sono i miei fratellini... Alla Juve si stanno confrontando con maggiori pressioni. A partire da quella di dover vincere e segnare sempre. Federico e Dusan possiedono un gran potenziale: qualità, coraggio. Non hanno paura di nulla. E in allenamento lavorano molto, come ho sempre consigliato loro a Firenze”.