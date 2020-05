RIBERY, Torna a Firenze entro il fine settimana

Ormai è cosa nota che, con la Fiorentina che si appresta a riprendere gli allenamenti da venerdì 8 maggio dopo aver sottoposto i suoi tesserati ai test a tappeto, si attenda anche il rientro in Italia di Franck Ribery, l'unico tra i calciatori gigliati a trovarsi in questo momento all'estero, essendo a Monaco di Baviera. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'asso francese farà il suo ritorno a Firenze entro il fine settimana, con il dubbio che rimane su quale percorso dovrà fare al momento del suo rientro, visto che non è l'unico straniero a dover affrontare questo tipo di problematica. Possibile, in tal senso, che venga studiata una linea comune per le varie situazioni della Serie A.