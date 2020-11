RIBERY, Prandelli vuole valorizzare i suoi colpi

"Sono convinto che alcuni giocatori non si rendano conto delle potenzialità che hanno, non si stanno esprimendo al 100 per cento". E questo è uno dei messaggi più significativi lanciati da Prandelli, bisogna insomma che l’allenatore scavi per ritrovare convinzione e in qualche caso addirittura autostima. Di cui sicuro non difetta Ribery, che da solo ha vinto il quintuplo rispetto a tutti gli altri compagni messi insieme, anche se nelle ultime partite il rendimento di FR7 è stato inferiore agli standard, in qualche caso addirittura modesto e in linea con gli sguardi sbilenchi provocati, anche, dall’effetto superuso in mezzo al deserto. La missione è dunque quella di proteggere le qualità di Ribery, cercando di «fargli prendere meno» calci e soprattutto evitando di cercarlo con un’intensità che alla fine fiaccherebbe anche un ventenne, figuriamoci lui che proprio giovanissimo non è. A riportarlo è La Nazione.