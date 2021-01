RIBERY-PEZZELLA, Filtra pessimismo per l'Inter

L'edizione odierna de La Nazione parla delle ultime di formazione di casa Fiorentina in vista della sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Il verdetto finale è rimandato a oggi pomeriggio e all'ultimo allenamento prima della partita di domani. Franck Ribery però ha visto diminuire le sue chance di essere in campo: anche dopo le terapie del lunedì il numero 7 ha accusato fastidio ed è stato costretto a lavorare di nuovo a parte. Oggi se ne saprà di più ma la sensazione è che più che passa il tempo e più tenderanno a scemare le possibilità di vedere l’ex Bayern contro i nerazzurri. Probabilmente finirà in tribuna assieme a German Pezzella: il problema al bicipite femorale della coscia sinistra lo costringerà a del lavoro individuale e i tempi di recupero non saranno brevissimi, come confermato dagli esami che hanno tuttavia escluso lesioni. A meno di clamorosi recuperi anche lui non sarà della partita.