RIBERY, Il suo sì ai viola a breve. Ma ha altre offerte

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla del futuro di Franck Ribery e delle ipotesi legate alla sua permanenza in viola. Come scrive il quotidiano, sul piatto del rinnovo di Ribery ci sarebbero, al momento, due punti fondamentali già scritti: un ingaggio riparametrato sull’età e quindi più basso rispetto ai 4 milioni attuali e la durata del nuovo accordo che sarà annuale (giugno 2022) e che potrebbe prevedere un’opzione sulla stagione successiva. Commisso e Franck, in ogni caso, dovranno vedersi, a tu per tu, per affrontare la questione e risolverla. L’obiettivo, per entrambe le parti, è quello di farlo in tempi non troppo lunghi e comunque, al massimo in coincidenza della fine del campionato, prima che i giocatori inizino le vacanze. Non è da escludere che Ribery si presenti al confronto per il futuro con proposte di altri club, tra cui quelle in arrivo dagli Emirati Arabi.