RIBERY, I segreti del campione. Atteso il ritorno al gol

Il Corriere dello Sport di oggi, nella sua pagina dedicata alla Fiorentina, analizza i segreti di un campione come Franck Ribery che ha vinto quasi tutto nella sua carriera, salvo il Mondiale in cui lasciò posto a Trezeguet, poi autore dell'errore decisivo ai rigori. A due gol dai 150 con le squadre di club, è lui il leader di questa Fiorentina: coraggioso, nello scegliere il progetto, ed immortale nel riemergere così da un infortunio e una fisioterapia condizionata dal Coronavirus. A 37 anni ha un atteggiamento da ragazzino ed è il primo ad arrivare al campo. Così come nella vita privata, dove non dimentica un compleanno e fa del bene in silenzio, visti i 50mila euro donati alla raccolta fondi su Go Fund Me. In campo è umile, corre e non si tira mai indietro. Ribery è un campione, e Firenze attende il ritorno del Re al gol, come quando alla Scala, nella vittoria in casa del Milan, conquistò i rifletti.