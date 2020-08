RIBERY, Già tornato dalla Germania: oggi ci sarà

Oggi la Fiorentina riparte con l'incontro al centro sportivo per i primi test e tamponi per valutare chi ha il Covid-19. Domani l'esito dei tamponi: i negativi potranno iniziare a lavorare in gruppo, gli eventuali positivi in quarantena. Come riporta La Nazione, ci sarà anche Franck Ribery, già rientrato dal viaggio lampo in Germania. In più oggi sarà il primo giorno da team manager per Simone Ottaviani, per quattro anni segretario e indicato come sostituto di Alberto Marangon.