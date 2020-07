RIBERY, CR7 E GLI ALTRI, La Serie A è dei veterani

Un articolo all'interno del Corriere dello Sport - Stadio di stamani evidenzia quanto stiano incidendo in Serie A numerosi atleti ultratrentenni, con l'esempio principe che arriva ovviamente dal 35enne Cristiano Ronaldo. In casa viola, qualora ci fosse bisogno di ricordarlo, ci sono le prestazioni illuminanti di Franck Ribery, 37 anni, con il francese che è in buona compagnia visto quanto combinato da Zlatan Ibrahimovic, 39 anni, del 38enne Rodrigo Palacio e di Francesco Caputo, 32enne che ha quasi tutti i suoi gol in A dopo i 30. O ancora Edin Dzeko, anni 34, e Goran Pandev, che ne ha due in più di lui. Insomma, la coda estiva di questo pazzo campionato sta vivendo un exploit di veterani.