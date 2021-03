RIBERY, Commisso potrebbe proporgli il rinnovo

Il futuro di Franck Ribery verrà deciso solo una volta che la Fiorentina potrà dirsi salva anche matematicamente. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno e nelle scorse ore ha dichiarato di essere concentrato esclusivamente sulla Viola. Poi il club di Commisso potrebbe presentargli una proposta di prolungamento, ovviamente a cifre più basse rispetto all'accordo da 4 milioni di euro netti a stagione che percepisce attualmente, e lì sarà il Kaiser a decidere se proseguire a Firenze oppure scegliere una nuova avventura altrove. Lo cercano in Germania ma anche il Monza, ma per lui è ancora troppo presto per decidere. Intanto tutti sono consapevoli che non sarà solo una questione di soldi, per il resto, si vedrà. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.