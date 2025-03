Retegui, solo un 20% di chance di giocare a Firenze. Anche Cuadrado in dubbio

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine odierne sull'Atalanta fa il punto in casa nerazzurra circa lo stato di salute dei nerazzurri in vista della gara di Firenze. Oggi è il giorno che può fare chiarezza sulle effettive chance di recupero di Mateo Retegui: al momento la percentuale di probabilità si aggira sul 20-30% e per questo, se oggi non ci dovesse essere un deciso miglioramento, Gasperini potrebbe decidere di non forzare il recupero. Il centravanti azzurro ancora ieri si è limitato a fare delle terapie: con soli tre giorni a disposizione prima della gara, almeno oggi dovrebbe fare come minimo del lavoro in campo per sperare di dare in extremis la sua disponibilità.

In campo, ma ancora a livello individuale, si è allenato ieri Cuadrado: anche per lui le chance di esserci al Franchi sono tutte da verificare.