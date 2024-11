RESTYLING FRANCHI, Come finire i lavori prima del 2029?

Fonte: Corriere Fiorentino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha espresso preoccupazione per i ritardi nella ristrutturazione dello stadio Franchi, sottolineando l’impatto economico e organizzativo per il club. Il Comune e la Fiorentina stanno collaborando per permettere alla squadra di continuare a giocare al Franchi, ma questa scelta potrebbe posticipare il completamento dei lavori fino al 2029.

Attualmente, i lavori si concentrano sul “corpo principale” del progetto, finanziato con fondi pubblici, ma ci sono già ritardi nella realizzazione della nuova curva Fiesole, che probabilmente non sarà pronta per la prossima stagione. Per accelerare, il presidente Rocco Commisso potrebbe intervenire con un supporto finanziario, magari tramite un project financing che consentirebbe alla Fiorentina di partecipare direttamente alla costruzione di alcune opere. Tuttavia, limitazioni come il rispetto della quiete dei residenti e i costi aggiuntivi della manodopera rendono difficile lavorare di notte o nei festivi. Una possibile soluzione potrebbe essere intensificare i lavori tra una stagione sportiva e l’altra, quando la Fiorentina potrebbe temporaneamente lasciare il Franchi. L’obiettivo condiviso è completare i lavori il prima possibile, evitando lo scenario del 2029.