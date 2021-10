REPUBBLICA, Vlahovic gasatissimo per Venezia

La Fiorentina è reduce dalla sconfitta contro il Napoli prima della sosta per le nazionali. Una Fiorentina che aveva sfiorato il colpaccio con la capolista del campionato, per poi cedere e incassare la terza sconfitta della stagione. La numero tre contro altrettante big della classifica. Non sarà un caso e su questo serviranno ulteriori conferme. Quello di stasera a Venezia (ore 20.45, diretta tv su Dazn e Sky Sport) sarà un banco di prova per la squadra del tecnico Italiano dopo i giorni infuocati attorno a Dusan Vlahovic e al suo rinnovo ma anche in vista di un calendario che da adesso al prossimo 6 novembre vedrà la Fiorentina impegnata in cinque sfide ben assortite tra incroci alla portata e altri decisamente meno.

Si comincia dal Venezia, neo promossa e alla ricerca di continuità dopo i due pareggi di fila contro Torino e Cagliari. Allo stadio Pier Luigi Penzo ci sarà un vero e proprio esodo di tifosi viola: 750 sostenitori per una sfida di lunedì sera e dalla logistica comunque non così semplice, che denotano tutto l’amore di Firenze per la squadra viola.