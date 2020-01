REPUBBLICA, Una Viola con le ali cerca conferme

Ampio spazio ai temi legati alla partita di questa sera tra Napoli e Fiorentina sulle pagine odierne de La Repubblica (edizione Firenze): come spiega il quotidiano, in poco più di due settimane Beppe Iachini ha dato una svolta e ha scosso una squadra che pareva non rispondere più agli stimoli interni ed esterni. Situazione simile a quella del Napoli di Gattuso, che ha dovuto fare i conti con problemi speculari, subentrando in corsa e con l’unico obiettivo di raddrizzare il percorso della propria squadra. Certo, le ambizioni erano e sono totalmente differenti rispetto a quelle di Iachini, ma l’umore viaggia sugli stessi binari. Per " Ringhio" tre sconfitte su quattro gare di campionato e una classifica che vede gli azzurri a soli tre punti dalla Fiorentina. Che invece ha iniziato con fiducia e carattere il suo 2020: un pareggio iniziale, a Bologna, e due vittorie tra campionato e Coppa che raccontano anche l’evoluzione e la crescita di una squadra che adesso cerca conferme. Iachini ci crede, ma soprattutto chiede ai suoi una prova di carattere, che dimostri come la sua Fiorentina sia sulla carreggiata giusta.