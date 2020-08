REPUBBLICA, Tre innesti per fare una grande Viola

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla di quello che sarà il mercato della Fiorentina nella prossima estate, con la "lista della spesa" che Iachini negli ultimi giorni avrebbe concertato assieme ai suoi dirigenti per fare della sua Viola una squadra ancora più forte e competitiva in vista della prossima stagione. I punti salienti raccontati dal giornale sono i seguenti: confermare la difesa in blocco e provare a far rinnovare Milenkovic (che ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 ed è il primo nome della lista del Milan), far arrivare un esterno sinistro, un mediano in grado di fare il regista ma all’occorrenza anche la mezzala (e di poter coesistere con Amrabat e Castrovilli) oltre a una punta centrale per completare il reparto insieme a Cutrone e Kouamé. Il mercato viola dovrebbe e potrebbe essere questo. E comunque non è poco considerato che a gennaio la Fiorentina ha speso più di 70 milioni di euro, prendendo Amrabat, Duncan, Kouamé, Cutrone e Igor, oltre a Agudelo.