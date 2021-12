REPUBBLICA, Stress-test superato. Ora continuità

Doveva arrivare una prestazione di carattere per cancellare Empoli e così è stato. Come sottolinea Repubblica in edicola oggi, le componenti per testare la mentalità dei viola c'erano tutte: la ricerca della continuità, una classifica che invita a crederci, un calendario che si fa intenso e la rotazione che gioco forza deve andare in scena.

In più ci si è messo Gabbiadini con un gol nei primi minuti a complicare la situazione. Stavolta dopo il vantaggio la difesa della Fiorentina regge e i 18mila spettatori apprezzano la vittoria, applaudendo anche un pazzesco Dusan Vlahovic all'uscita dal campo. La parola d'ordine adesso sarà continuità.