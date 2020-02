REPUBBLICA, Stadio: ora Commisso è pronto al no

Secondo quanto riporta la Repubblica, Rocco Commisso è pronto a dire no alla possibile realizzazione di un nuovo stadio. La decisione di non partecipare al bando Mercafir - si legge - è già stata presa, mentre l'opzione Campi Bisenzio presenta delle incertezze, così come è praticamente andato deserto l'appello ai sindaci metropolitani di lanciare le proprie candidature. Inoltre viene sottolineato che, per quanto riguarda il Franchi, i vincoli Uefa potrebbero costringere in futuro la Fiorentina a dover giocare eventuali coppe in altre città. C'è pertanto aria di tensione tra Comune e proprietà gigliata: i viola presenteranno presto all'amministrazione uno studio che dimostra quanto la Fiorentina faccia bene all'economia della città.