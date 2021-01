REPUBBLICA, Rivoluzione a Campo di Marte. I dettagli

La Repubblica (ed. Firenze), si concentra sui grandi cambiamenti che dovrebbero arrivare in seguito al progetto presentato ieri da Dario Nardella a Palazzo Vecchio, per quanto riguarda la riqualificazione del quartiere di Campo di Marte e la ristrutturazione del Franchi. Sarà previsto un grande parcheggio da 2-3 mila posti auto nella zona ferroviaria di Via di campo D'Arrigo. Viale Valcareggi sarà pedonale e il traffico interrato. Al posto degli odierni campini, saranno innalzati volumi commerciali e forse anche alberghieri. Nel 2026-27 si potrà, inoltre, arrivare allo stadio in Tramvia con la nuova linea Libertà-Stadio, che passerà sotto la ferrovia.