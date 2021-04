REPUBBLICA, Ripartire da Dusan ma con un progetto

A volte è necessario far finta di non vedere l’amara realtà e cercare solo spiragli di luce che ci indichino la strada, sottolinea stamani l'edizione odierna di Repubblica. Dusan Vlahovic è di un'altra categoria ma a parte Dragowski, attorno a lui nella Fiorentina c'è il vuoto. Immaginandosi Commisso in tribuna contro l'Atalanta - scrive il quotidiano - il presidente viola avrà visto una squadra che gioca a calcio davvero e che non è quella per cui ha speso un pacco di soldi. E allora dovrà ripartire dal ragazzone con la 9 lì davanti, con cui non ha rinnovato quando aveva il coltello dalla parte del manico e con cui adesso dovrà sedersi ad un tavolo e discutere. Ma se la Fiorentina riuscirà a tenersi Vlahovic costruendogli attorno qualcosa di importante, significa che questo tormento, una volta salvi, si trasformerà in ciò che tutti a modo nostro stiamo aspettando da un pezzo: un nuovo inizio.