REPUBBLICA, Rimasti aggrappati solo a Ribery

L'edizione odierna di Repubblica parla di questi giorni passati a casa a causa del Coronavirus. Lo stadio e il centro sportivo sono chiusi, i giocatori si vedono solo sui social. È ciò a cui è costretta ormai una grossa parte di mondo, calcio compreso anche se non è stato semplice scalfire l'avidità del pallone. Piano piano però tutta Europa si sta adeguando e allora non resta che aspettare. Per quando il calcio ripartirà, Ribery sarà a disposizione: una piccola soddisfazione prima di tornare a pensare a coloro che negli ospedali stanno combattendo il virus. Un giorno torneremo allo stadio a cantare per la Fiorentina, magari con meno odio e più consapevolezza.