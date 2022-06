REPUBBLICA, Pronta a nascere la Viola 2.0 di Italiano

Il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano con la Fiorentina pone in essere una nuova dimensione mai vista sotto la gestione Commisso, sottolinea stamani la Repubblica: per la prima volta l’allenatore è al centro del progetto e parte del progetto stesso, con voce in capitolo all’interno delle decisioni di mercato.

La Fiorentina 2.0 di Italiano è pronta quindi a nascere, ben consapevole che il lavoro è molto in relazione al calendario della prossima stagione, unico nel suo genere: i viola giocheranno dal 13 di agosto, gara dell’inizio della Serie A, fino al 13 di novembre.In caso di passaggio del turno, cosa auspicata da tutti, le gare salirebbero a ventitré in novanta giorni circa. Un tour de force per cui mancano in rosa almeno quattro potenziali titolari. Le novità potrebbero riguardare anche il modulo e pur non modificando il 4- 3- 3 iniziale la Fiorentina 2022-2023 potrebbe presentare variazioni sul tema, arrivando ad un 4- 2- 3- 1, oppure ad un doppio attaccante nei momenti particolari della gara, come pensato quando ancora c’era Vlahovic ed era appena arrivato Piatek e tanti altri accorgimenti per essere meno prevedibili.