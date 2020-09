REPUBBLICA, Pioli sogna i centrali viola

Repubblica scrive che con i soldi derivanti dalla cessione di Paquetà, il Milan è pronto all'assalto a Pezzella (CLICCA QUI), più che a Milenkovic. Anche per questo la Fiorentina è pronta a lanciarsi su Martinez Quarta del River. Pioli ha indicato nei centrali della squadra viola come espresse richieste per rinforzare i rossoneri, Iachini d'altro canto ha chiesto che venisse confermato per intero il reparto difensivo a sua disposizione. Il club gigliato intanto si cautela con Martinez Quarta ma non solo, anche Izzo e Lyanco del Torino piacciono, oltre a Fazio che potrebbe essere una possibilità in uscita dalla Roma. Per quanto riguarda la fascia sinistra, il quotidiano scrive che Barreca è una pista molto calda.