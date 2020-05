REPUBBLICA, Naldi: "Stadio a Campi? Guerra legale"

Il neo amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi, commentato a la Repubblica la possibilità che i viola investano su Campi Bisenzio per la realizzazione di un nuovo stadio: "Interferirebbe sulle rotte di decollo del progetto della nuova pista, quindi non ci tireremmo indietro dal punto di vista legale per tutelare il nostro investimento. Da parte nostra c'è sempre stata molta apertura nei confronti della Fiorentina per parlare di collaborazioni, ma serve rispetto per l'investimento sull'aeroporto, che viene prima".