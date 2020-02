REPUBBLICA, Lo sfogo di Commisso visto dagli USA

Repubblica - Firenze oggi in edicola riporta un interessante aspetto, sottaciuto o quasi dai più. L'edizione fiorentina del noto quotidiano generalista, infatti, propone alcune reazioni dagli Stati Uniti allo sfogo di Rocco Commisso, che - come promesso e premesso sin da subito da quest'ultimo - ha finito per approdare anche Oltreoceano senza troppi affanni. Immediata quella di Vito De Palma, commentatore di ESPN che durante la telecronaca dell'incontro è sobbalzato: "No pasò nada, ah no no Paqua", un invito all'arbitro Pasqua di rivedere la decisione. Nell'analisi della moviola, poi, lo stesso De Palma, commentando il secondo rigore ai bianconeri, sottolinea: "La decisione trasforma il suo arbitraggio in pessimo. Se questo è rigore ce ne sono altri dieci". Negli USA il concetto di trasparenza nello sport è sacro, e non sorprende che che il "Sono disgustato" rilanciato dall'agenzia americana Ap, sia stato poi ripreso e riportato su molti dei principali mezzi di comunicazione, sia sulla carta stampata che sulle reti televisive. Washington Post ha riproposto lo sfogo di Commisso, seguito a ruota da Sports Illustrated, il Miami Herald, la rete tv Kulr8 nello stato del Montana e pure Fox Sports. Senza scordarsi del quotidiano più letto d'America, USA Today, dove viene ricordato che la Fiorentina non fa punti a Torino dal 2011.