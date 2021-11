REPUBBLICA, La lettera di Natale per Commisso

In un editoriale a firma Stefano Cappellini, sulle pagine di Repubblica si legge: "Vlahovic, Commisso e le lettere di Natale". Il quotidiano sottolinea come la trasferta ad Empoli servirà per capire le ambizioni della Fiorentina dopo aver battuto il Milan grazie ad un Igor che evidentemente non è solo palestra, e ad un Venuti che da bruco si è fatto farfalla.

"Arriva il patron Commisso - scrive poi Cappellini - per la partita e per le festività. La lettera a Babbo Natale noi Viola l’abbiamo già mandata da qualche settimana: non chiediamo grandi regali dal mercato, quel che si può, l’importante è che a nessuno venga in mente di far trovare Vlahovic alla Juve (o ad altri) nella calza di gennaio. Forse quest’anno tocca scrivere anche alla Befana: mi raccomando, signora, solo carbone alla Signora!".