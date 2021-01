REPUBBLICA, La cura Prandelli funziona. Il motivo

Repubblica ne è sicura: "La cura Prandelli funziona". Da quando il tecnico viola ha deciso di tornare con la difesa a tre - sottolinea il quotidiano - nella gara interna contro il Sassuolo di metà dicembre, qualcosa è cambiato. Dopo un confronto con lo spogliatoio, dopo la terza sconfitta nelle prime quattro gare sulla panchina, ha deciso di cambiare e di affidarsi a quell’assetto difensivo che rendeva gli interpreti più tranquilli. Nelle ultime nove gare, quelle della svolta, la Fiorentina ha segnato 10 gol: sei di questi portano la firma del serbo, che contro il Torino è rimasto a secco soltanto per un fuorigioco ravvisato dal Var e per un palo che ha salvato Sirigu nel primo tempo. Adesso per Prandelli è il tempo di raccogliere i frutti e passare alla fase due: quella che ai risultati abbina anche il gioco. La fase due di un allenatore che giustamente non pensa al futuro, ma che sa che in questa seconda parte di campionato si gioca molto. Se non tutto.