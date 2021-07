REPUBBLICA, Italiano e Gattuso: la versione di Rocco

Rocco Commisso torna a parlare e lo fa tramite canali ufficiali nel primo giorno della ripartenza viola. Salutati ufficialmente Borja Valero (addio al calcio), Ribery, Caceres e anche il preparatore dei portieri Rosalen Lopez finito al Napoli. Tra situazioni da definire, come quella di Giancarlo Antognoni, e altre da esplorare sul mercato. Commisso riparte dalla prima novità del nuovo progetto. Vincenzo Italiano. "Voglio dare il benvenuto a Vincenzo - ha detto il presidente viola in un video dagli States - ora è in vacanza in Sicilia prima di tornare di nuovo a Firenze. Ho parlato anche con lo Spezia e abbiamo trovato un accordo che andasse bene a tutti, perciò con il club siamo in ottimi rapporti". In realtà, lo Spezia ieri aveva sfoderato un duro comunicato con il quale aveva definito il caso Italiano "una situazione irrispettosa".