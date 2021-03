REPUBBLICA, Il commento: "Prandelli lasciato solo"

Su Repubblica (ed. Firenze) si trova un interessante commento uscito dalla penna di Benedetto Ferrara. Ve ne proponiamo alcuni passi: "La scelta di Prandelli ha scosso la città orfana da troppo tempo di ambizioni e una società fragile, incapace nel giro di due stagioni di trovare una strada, un’idea, un allenatore utile alla causa e perfino degli obiettivi degni di questo nome, cioè il minimo garantito per fare calcio. [...] Iachini dovrà salvare la Fiorentina, dovrà ricominciare il lavoro iniziato mesi fa e probabilmente rimettere le mani là dove Prandelli, alla ricerca di un equilibrio, aveva lavorato in mezzo a tensioni e guerre di spogliatoio. Tutti sanno che l’uomo che lascia era rimasto solo a combattere contro i mulini a vento. [...] Se la dignità non ha prezzo, Prandelli ha fatto la scelta giusta. Così come fece Pioli, quando comprese di non avere più nessuno alle spalle a dargli una mano. Adesso Iachini torna nella società che lo ha mandato via, parlerà coi dirigenti che, a microfoni spenti, hanno sempre giustificato gli errori di mercato con una frase classica: quello l’ha voluto Iachini, l’altro anche".