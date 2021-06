REPUBBLICA, I lunghi giorni di Franck Ribery

Sono i lunghi giorni di Franck Ribery, scrive stamani Repubblica. Il giocatore francese, dalla sua villa di Monaco, manda costanti messaggi via social, in italiano e aggiungendo spesso cuori viola. Di smettere non ha intenzione, che siano indizi? Proprio in questi giorni dovrebbe arrivare la risposta sul suo futuro. Dopo l’incontro di una decina di giorni fa tra l’ex Bayern e l’allenatore, il giocatore si è preso qualche giorno per riflettere.

Così come sta riflettendo Gattuso. Il tecnico ha bisogno di giocatori motivati al cento per cento e l’apporto di Ribery sarebbe fondamentale dentro e fuori dal campo. Le offerte non gli mancano: si era parlato di Monza in caso di promozione dalla serie cadetta ( poi non avvenuta), ci sono quelle che provengono dalla Germania e quelle che invece vorrebbero il francese verso altri campionati. Come in Arabia Saudita o chissà dove ancora. Ma la priorità resta la Fiorentina.