REPUBBLICA, I cavalli di ritorno tra le foto su Tinder

"Beppe Iachini deve sentirsi come uno il cui coniuge sfoglia Tinder in cerca di nuovo partner mentre sono seduti sul divano a guardare la tv", scrive oggi il quotidiano Repubblica. La situazione non potrà andare avanti per molto, anche perché la verità è che alla gestione Iachini non crede più nessuno, aggiunge il quotidiano. L'errore è stato riconfermare il tecnico sulla panchina viola, ma ora c'è il rischio di un altro errore: sbagliare la scelta del nuovo allenatore. Montella e Prandelli non sono scelte che convincono, Sarri sarebbe l'unico a far venire sogni di matrimonio ai tifosi della Fiorentina.