REPUBBLICA, FR7 non basta. Avanti senza emozioni

"Ribery non basta. Un passo avanti senza emozioni", scrive stamani Repubblica per commentare il pareggio della Fiorentina con il Bologna. Il bicchiere mezzo vuoto - aggiunge il quotidiano - è che la squadra di Prandelli non ha mai calciato verso la porta avversaria, quello pieno invece è che la classifica continua a muoversi e la difesa non prende gol. Poche emozioni comunque al Franchi, nonostante un inizio che sembrava far presagire altro.