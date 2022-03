REPUBBLICA, Da Conte a Schillaci: che ricordi Fio-Juve

Repubblica oggi in edicola sottolinea come Fiorentina-Juventus evochi alla mente tanti ricordi per i tifosi gigliati. E ne ripercorre alcuni: dalla coreografia con tutti i monumenti di Firenze all’ironia delle parole di stoffa scritte con la vernice spray (“Siete più brutti della Multipla”), gli sfottò a Conte per la sua nuova acconciatura (“Antonio rendimi i’ gatto), il copertone gettato in campo per prendere in giro Schillaci (“Ruba anche questo, Schillaci ruba anche questo”) dopo che il fratello era stato fermato per furto di gomme, e qualche eccesso di troppo.

Oppure quella volta che un gruppo di giornalisti si mise delle mutande regalate dalla Fiorentina per mostrarle ai colleghi di Torino in caso di vittoria, poi sfumata per un gran gol di Del Piero. Un viaggio a ritroso di trent’anni, luci (poche) e ombre (tante) di una partita che non è mai stata come le altre.