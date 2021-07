REPUBBLICA, Chi sarà capitano se parte Pezzella?

Con la partenza di Caceres, Borja Valero e Ribery - sottolinea stamani l'edizione di Repubblica - la Fiorentina è in cerca di nuovi leader. Innanzitutto, per quanto riguarda la fascia, non è scontato che Pezzella resti: in caso di permanenza la fascia andrà al suo braccio, in caso di addio si aprirebbe una questione. In lizza ci sarebbero Dragowski, Castrovilli e Vlahovic, che potrebbe così essere il bomber con la fascia al braccio.