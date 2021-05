REPUBBLICA, Caro Rocco uno spettacolo imbarazzante

Sulle pagine di Repubblica Stefano Cappellini scrive il suo commento sulla conferenza stampa di Rocco Commisso: "La conferenza è stata imbarazzante, imbarazzante soprattutto per lui. Spacconate sui soldi, risentimenti, litigi, vaffa e molte battute rivedibili, come quella in cui il patron dice di essere pronto a vendere ai "fiorentini ricchi" dando a intendere che tanto la sua grana non ce l’ha nessuno e quindi statevi zitti e ringraziate. Non hanno scelto i giornalisti gli allenatori esonerati, non hanno fatto le campagne acquisti, non hanno sostituito Chiesa con Callejon, non sono andati a bussare alla porta di Kokorin per fargli fare quattro mesi da turista a piazzale Michelangelo e, speriamo di non doverlo aggiungere alla lista, non sarebbe certo per causa di qualche penna imbizzarrita se Vlahovic dovesse finire a giocare altrove. Per un remake dell’Allenatore nel pallone è l’ideale. Ma forse neanche alla Longobarda si era arrivati a tanto.